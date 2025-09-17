В Истре началось строительства школьного корпуса на 300 мест

17 сентября 2025, 13:40

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус средней школы, рассчитанный на 300 учеников, начали строить на Полевой улице в селе Новопетровское муниципального округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы: устройство подъездных дорог, ограждения и рабочего городка.





«Завершить строительство корпуса планируем к осени 2027 года», — сказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.