В Мытищах снесли ангар-самострой

19 марта 2026, 13:47

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Самовольно возведённый ангар-недострой снесли в деревне Болтино городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Одноэтажный ангар начали строить в 2024 году на земле, предназначенной для ведения подсобного хозяйства. Никакой разрешительной документации застройщик не оформлял.





«Суд признал постройку незаконной и подлежащей сносу. Работы по ликвидации объекта провела администрация муниципалитета», — говорится в сообщении.