В Мытищах снесли ангар-самострой
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Самовольно возведённый ангар-недострой снесли в деревне Болтино городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажный ангар начали строить в 2024 году на земле, предназначенной для ведения подсобного хозяйства. Никакой разрешительной документации застройщик не оформлял.
«Суд признал постройку незаконной и подлежащей сносу. Работы по ликвидации объекта провела администрация муниципалитета», — говорится в сообщении.Решение о том, как использовать освободившийся участок, примет его собственник.
Всего в округе Мытищи выявили 549 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 375 из них снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.