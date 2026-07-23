Строительство комплекса с бассейнами в Ленинском округе завершат до конца года

23 июля 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Двухэтажный аквакомплекс с несколькими бассейнами строят на территории Ленинского округа недалеко от МКАД. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь комплекса, согласно проекту, составляет более 14 тысяч квадратных метров. Там разместят круглогодичный открытый бассейн, два крытых и один каскадный, из которого можно будет выплыть в открытый.





«В настоящее время готовность объекта составляет 58%. Закончено строительство наружной части здания и фундамента открытой террасы. Продолжается устройство инженерных систем и кровли, гидроизоляционные работы, а также создание чаши открытого бассейна», — говорится в сообщении.