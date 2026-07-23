В Видновском перинатальном центре выходили новорождённую весом меньше килограмма

23 июля 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра спасли девочку с экстремально низкой массой тела, родившуюся значительно раньше срока. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Малышка появилась на свет 11 мая на 29-й неделе беременности. Её рост составлял 35 сантиметров, а вес – всего 990 граммов. После рождения она сначала находилась под круглосуточным наблюдением в отделении реанимации и интенсивной терапии новорождённых, затем – в отделении патологии. Более чем через два месяца девочка окрепла.

«За 66 дней девочка значительно окрепла, набрала вес – сейчас он превышает два килограмма. Это результат большой совместной работы врачей, медсестёр и мамы, которая всё это время была рядом», – рассказала врач-неонатолог отделения патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского ПЦ Ирина Рябых.