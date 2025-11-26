Строительство корпусов жилого квартала «Белый Град» продвигается по графику

26 ноября 2025, 09:35

оригинал Министерство жилищной политики Московской области

В Подмосковье продолжается реализация проекта жилого квартала «Белый Град», который девелопер Ingrad (c 2024 года входит в Sminex) возводит в рамках комплексного развития территории, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.







В корпусе 11.1 установлены фахверки на лоджиях, завершена кладка и ведётся монтаж окон. Параллельно специалисты выполняют устройство системы отопления, устанавливают ИТП и монтируют лифтовое оборудование.



В корпусе 11.2 рабочие завершили кровельные работы в первых двух подъездах, в третьем они стартовали. В пятом подъезде полностью выполнены железобетонные конструкции. В четвёртом готово 22 этажа монолитных конструкций, а внутренняя и внешняя кладка стен выполнена до 19-го этажа.



В корпусе 11.3 продолжается монтаж окон, внутренних инженерных систем и навесного вентилируемого фасада. В домах 12.1–12.3 ведётся устройство стяжки на типовых этажах, а также продолжаются работы по установке внутренних систем и отделке фасадов.



«Белый Град» формируется как современный квартал с развитой инфраструктурой: в проект включены две школы, четыре детских сада, собственный ФОК с бассейном, медцентр и торгово-офисные площади. На территории площадью 23 гектара планируется создать благоустроенные прогулочные зоны.

