Юных героев, спасших женщину на ж/д путях, наградили в Сергиевом Посаде

26 ноября 2025, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Сергиево-Посадском округе наградили школьников, которые спасли женщину на железнодорожных путях. Торжественную линейку провели в Хотьковской средней школе № 1. Главными героями дня стали пятиклассники Роман Левченко и Алексей Марущак, сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.