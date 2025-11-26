Юных героев, спасших женщину на ж/д путях, наградили в Сергиевом Посаде
В Сергиево-Посадском округе наградили школьников, которые спасли женщину на железнодорожных путях. Торжественную линейку провели в Хотьковской средней школе № 1. Главными героями дня стали пятиклассники Роман Левченко и Алексей Марущак, сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.
В момент происшествия мальчики учились в четвёртом классе. Женщине стало плохо, она упала на железнодорожные пути, к которым уже подъезжал поезд. Роман и Алексей не растерялись и оттащили её в безопасное место, предотвратив трагедию.
Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова поблагодарила ребят за смелость и решительность. Она подчеркнула, что в трудной ситуации важно не оставаться равнодушными, и именно такие поступки отличают настоящих граждан своей страны.
За проявленную отвагу и самообладание Совет Федерации РФ вручил школьникам медали «За проявленное мужество». Этой наградой отмечают только несовершеннолетних в возрастетдо 16 лет. Кроме того, ребята получили награды и подарки от Администрации округа.
