24 ноября 2026, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Блочно-модульную котельную мощностью шесть мегаватт строят на 1-й Дзержинской улице в Кашире. Сдать объект в эксплуатацию планируют в апреле 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой школу №6, а также новое здание отделения полиции и подстанцию скорой помощи.





«В настоящее время готовность объекта составляет 80%. Рабочие занимаются устройством наружных инженерных сетей и благоустройством территории. Для подключения к системе теплоснабжения уложен подземный трубопровод протяжённостью 200 метров», — говорится в сообщении.