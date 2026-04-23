Строительство котельной для ЖК «Фабрикант» в Пушкине завершат в июне

23 апреля 2026, 18:15

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Газовую котельную мощностью почти 20 МВт строят в подмосковном Пушкине. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируют в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Котельная будет снабжать отоплением и горячей водой ЖК «Фабрикант», в который переедут из аварийного жилья более 400 семей.





«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 63%. Обустроен фундамент, несущие и ограждающие конструкции, а также крыша. Ведётся монтаж внутренних и наружных инженерных сетей», — говорится в сообщении.