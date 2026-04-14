Строительство котельной на 40 МВт в Ликино-Дулёве завершат в третьем квартале

14 апреля 2026, 14:19

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Блочно-модульную котельную мощностью 40 МВт строят в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Работы начались в июне 2024 года, завершить их планируют в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.





Котельную собирают из 26 блоков-модулей, укомплектованных оборудованием ещё на заводе. Эта технология значительно ускоряет строительство.





«В настоящее время объект готов на 72%. Рабочие монтируют внутренние инженерные системы», — говорится в сообщении.