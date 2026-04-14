Строительство котельной на 40 МВт в Ликино-Дулёве завершат в третьем квартале
Блочно-модульную котельную мощностью 40 МВт строят в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. Работы начались в июне 2024 года, завершить их планируют в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.
Котельную собирают из 26 блоков-модулей, укомплектованных оборудованием ещё на заводе. Эта технология значительно ускоряет строительство.
«В настоящее время объект готов на 72%. Рабочие монтируют внутренние инженерные системы», — говорится в сообщении.Новый энергетический объект заменит котельную Ликинского автобусного завода, которая работает уже около 50 лет и за это время значительно износилась.
