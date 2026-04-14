В Кашире началось возведение здания ФОКа с ледовой ареной

14 апреля 2026, 13:44

Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытой ледовой ареной для хоккейных тренировок и игр строят на Парковой улице в Кашире. Сейчас на объекте приступили к устройству наружных стен. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





ФОК возводят по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».





«В настоящее время на объекте продолжаются монолитные работы и монтаж инженерных систем. Общая строительная готовность составляет 11,5%. На площадке заняты 46 человек, используются пять единиц техники», — говорится в сообщении.