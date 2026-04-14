Востряковский лицей в Домодедове готов на 45%
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово (площадь Гагарина, 5) продолжается капитальный ремонт Востряковского лицея № 1. Строительная готовность объекта достигла 45%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На объекте трудятся 85 человек и три единицы техники. Подрядчик полностью завершил демонтаж, сейчас ведутся общестроительные и отделочные работы, устройство кровли, монтаж слаботочных систем и инженерных коммуникаций, уточнили в ведомстве.
В здании площадью 6,6 тыс. кв. метров отремонтируют фасад и кровлю, обновят входные группы, проведут внутреннюю отделку, заменят все инженерные сети и сантехнику. Также будет благоустроена прилегающая территория.
Ремонт ведётся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» с привлечением бюджетных средств в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Открытие обновлённого лицея запланировано на 1 сентября 2026 года.
Читайте также: