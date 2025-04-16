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Строительство котельной в красногорском ЖК «Ильинские Луга» завершат в 2027 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Котельную мощностью 93 МВт строят в жилом комплексе «Ильинские Луга», расположенном на территории округа Красногорск, в настоящее время готовность объекта составляет семь процентов, сдать котельную в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундамента», — уточнили в ведомстве.
Здание котельной будет двухэтажным. На первом этаже разместят котлы, насосы, систему трубопроводов и электрощитовые, а на втором этаже — дополнительное оборудование и узлы учёта газа. Новая котельная сможет обеспечить горячей водой и отоплением около 40 тысяч жителей «Ильинских Лугов».

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В Подмосковье проведут многодневную «Велогонку Победы» по местам воинской славы
16 апреля 2025, 16:06

Фото: iStock / BartekSzewczyk

В Московской области проведут уникальную шоссейную многодневную велогонку по местам воинской славы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили организаторы «Велогонки Победы».
«Цель спортивного мероприятия – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, а также возродить традицию проведения в Подмосковье ежегодной велогонки ко Дню Победы на приз областной газеты «Ленинское знамя», которая в течение 30 лет, с 1960-x по 1990-e годы, ежегодно проходила с 1 по 9 мая», – говорится в сообщении.
Организатором мероприятия выступает компания «Гран Фондо», которая с 2016 года проводит массовые велогонки в регионах России. За девять лет прошло более 100 велозаездов в Москве,Санкт-Петербурге, Московской, Тульской, Ярославской, Курской, Ленинградской и Владимирской областях, на Кузбассе, в Карелии, а также множество детских заездов и семейных фестивалей.

Даты проведения «Велогонки Победы» – 11-15 июня 2025 года.

Гонка пройдёт в пять этапов, её общая протяжённость составит 450 км. Маршрут будет проложен по местам воинской славы Подмосковья. Этапы стартуют и финишируют в четырёх Городах воинской славы и Городе воинской доблести Рузе. Гонщики проедут через населённые пункты воинской доблести и военные мемориалы, где будут проведены памятные мероприятия и возложены цветы.

Первый этап: 11 июня – индивидуальная гонка на 15 км в Рузе;
второй этап: 12 июня – групповая гонка на 80 км по маршруту Волоколамск – Можайск. Место старта: стела «Город воинской славы» в Волоколамске;
третий этап: 13 июня – групповая гонка протяжённостью 67 км по маршруту Можайск – Наро-Фоминск. Место старта: стела «Город воинской славы» в Можайске;
четвёртый этап: 14 июня – групповая гонка на 83 км по маршруту Наро-Фоминск – Истра. Место старта: стела «Город воинской славы в Наро-Фоминске;
пятый этап: 15 июня – групповая гонка на 85 км по маршруту Истра – Дмитров. Место старта: Ленино-Снегирёвский военный мемориал.

Планируется участие в велогонке свыше 80 спортсменов – профессиональных гонщиков, тренеров и любителей из велоклубов Москвы и Московской области, в том числе участников CBO.

«Велогонку Победы» предлагается сделать визитной карточкой Подмосковья и в будущем распространить на другие регионы России.

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#подмосковье
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В Подмосковье с начала года родилось более 80 здоровых детей от родителей с ВИЧ
16 апреля 2025, 15:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 80 здоровых младенцев родилось от матерей с положительным ВИЧ-статусом в Московской области с начала текущего года благодаря своевременно проведённой терапии, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Женщина с положительным ВИЧ-статусом может родить здорового ребенка, если она вовремя встает на учет по беременности, выполняет рекомендации врачей областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и принимает необходимую терапию и соблюдает лечение. Всего с начала года в регионе родилось более 80 здоровых детей от родителей с ВИЧ», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
В министерстве отметили, что для профилактики передачи ВИЧ критически важным является прием антиретровирусной терапии во время беременности. Подробная информация о том, где можно бесплатно и анонимно пройти обследование на ВИЧ, как встать на учёт в областном Центре СПИД, а также о методах обследования и рекомендациях беременным размещена по ссылке.

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Шатурянам рассказали, как включить многоквартирный дом в программу капремонта
16 апреля 2025, 15:40

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Глава Шатуры Николай Прилуцкий провёл личный приём граждан, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Большинство вопросов касалось расселения из аварийного жилья и капремонта жилых домов.
Как разъяснил Прилуцкий, для включения здания в краткосрочный план региональной программы капремонта многоквартирных домов на 2026-2028 годы жильцы должны провести общее собрание собственников. На нём нужно определить виды работ, которые, по их мнению, необходимы в первую очередь. Эти решения направляются в управляющую компанию.
«При достаточном объёме финансовых средств на счёте дома в Фонде капитального ремонта работы могут быть включены в краткосрочную программу», – сказал глава муниципалитета.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Прилуцкий также сообщил, что некоторых жителей аварийных домов в этом году расселят в новостройку, возведение которой завершается в Шатуре. В администрации напомнили, что по программе расселения аварийного фонда в городе начинается строительство ещё двух домов.

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На участке дороги «Калиново-Дракино» в Серпухове начали укладывать асфальт
16 апреля 2025, 14:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Укладка асфальта началась на участке региональной дороги «Калиново-Дракино» в районе подъезда к зоне отдыха «Остров Русский» в округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На отдельных участках дороги началась укладка асфальтового покрытия. Параллельно ведётся устройство земляного полотна: отсыпка песчаного подстилающего слоя и щебеночно-песчаной смеси. Кроме того, рабочие обустраивают ливневую канализацию», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Движение по реконструируемому участку дороги, протяжённость которого составляет 1,3 км, планируется открыть в четвёртом квартале текущего года, а полностью завершить работы, включая обустройство парковки на 905 мест, должны во втором квартале 2026 года.

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Жители Московской области теперь могут заказать через интернет ещё две справки
16 апреля 2025, 14:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье расширили перечень справок, доступных к скачиванию через интернет. Теперь жители могут заказать справку в бассейн и справку о вызове скорой помощи, рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Справка о вызове скорой формируется в зависимости от запроса пациента. Она может понадобиться, например, для подтверждения факта обращения за медицинской помощью, при оформлении страховки и других случаев. Такой формат удобен тем, что не требует очного посещения поликлиники», – пояснил Забелин.
Как напомнили в пресс-службе Минздрава региона, до сих пор для заказа через интернет жителям Московской области было доступно 11 видов электронных документов. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, справка 086/у, необходимая абитуриентам, справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически. Скачать их можно сразу после заказа. Для получения остальных электронных документов обязателен профилактический медосмотр, пройденный в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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