Строительство котельной в красногорском ЖК «Ильинские Луга» завершат в 2027 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Котельную мощностью 93 МВт строят в жилом комплексе «Ильинские Луга», расположенном на территории округа Красногорск, в настоящее время готовность объекта составляет семь процентов, сдать котельную в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундамента», — уточнили в ведомстве.Здание котельной будет двухэтажным. На первом этаже разместят котлы, насосы, систему трубопроводов и электрощитовые, а на втором этаже — дополнительное оборудование и узлы учёта газа. Новая котельная сможет обеспечить горячей водой и отоплением около 40 тысяч жителей «Ильинских Лугов».
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