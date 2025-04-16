В Солнечногорске ищут подрядчика на строительство детсада на 300 мест

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Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, планируется построить в деревне Голубое городского округа Солнечногорск, в настоящее время подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную рабочую документацию и построить детский сад на 300 мест общей площадью 3,9 тыс. квадратных метров, а также поставить всё оборудование, необходимое для функционирования такого объекта. Работы должны быть завершены в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная стоимость лота составляет 673 миллиона 929 тысяч 182 рубля 71 копейку. Заявки принимаются до 29 апреля.
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