Строительство котельной в ступинском селе Большое Алексеевское завершат в марте

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Котельную мощностью 7МВт строят в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино, в настоящее время готовность объекта достигла 92%, сдать новую котельную в эксплуатацию должны в марте, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Строительство котельной ведётся по муниципальной программе: за счёт бюджета округа. Сейчас на объекте ведётся устройство внутренних инженерных систем», — отмечается в сообщении.Котельная будет работать на природном газу, подаваемом через городскую магистраль. Оборудование объекта включает три котла, три газовые горелки, различные насосы и пластинчатые теплообменники.
Новая котельная обеспечит теплом и горячей водой одиннадцать многоквартирных домов, детский сад, школу и Дом культуры.
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