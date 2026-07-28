В Подмосковье выявили очередных «серых» возчиков строительных отходов

28 июля 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В городском округе Ступино предотвратили сброс строительных отходов объёмом 30 кубометров. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Инспекторы ведомства вместе с представителями Миниэкологии региона, Главного управления региональной безопасности Подмосковья и МВД России продолжают рейды по пресечению незаконной перевозки отходов. Очередная проверка прошла в Ступине.

«В ходе рейда проверили пять единиц техники. Выявили два правонарушения, связанных со сбросом с использованием грузового автотранспорта. Предотвращён сброс строительных отходов объёмом около 30 кубометров», – рассказали в ведомстве.