В Дубне построили дата-центр самого высокого уровня защиты инфобезопасности
В особой экономической зоне «Дубна» завершили строительство современного центра обработки данных Федеральной налоговой службы России. Новый объект претендует на сертификацию по самому высокому мировому стандарту надежности TIER 4. Сейчас в стране только один дата-центр имеет такой статус, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.
Здание площадью 18,5 тыс. кв. м включает 16 функциональных зон: серверные, машинные, залы бесперебойного электроснабжения, инженерные и IT-секции. На территории разместили распределительные подстанции, пожарную станцию и дизельные насосные.
Несмотря на сложность проекта, строительство заняло всего два года. Все работы проходили под контролем Главгосстройнадзора Подмосковья, который подтвердил соответствие объекта проектной документации.
