В Дубне построили дата-центр самого высокого уровня защиты инфобезопасности

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В особой экономической зоне «Дубна» завершили строительство современного центра обработки данных Федеральной налоговой службы России. Новый объект претендует на сертификацию по самому высокому мировому стандарту надежности TIER 4. Сейчас в стране только один дата-центр имеет такой статус, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.



Здание площадью 18,5 тыс. кв. м включает 16 функциональных зон: серверные, машинные, залы бесперебойного электроснабжения, инженерные и IT-секции. На территории разместили распределительные подстанции, пожарную станцию и дизельные насосные.

Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Мощность дата-центра составляет 40 МВт, а инфраструктура рассчитана на 2 тыс. IT-стоек.
Несмотря на сложность проекта, строительство заняло всего два года. Все работы проходили под контролем Главгосстройнадзора Подмосковья, который подтвердил соответствие объекта проектной документации.

Ирина Паршина

