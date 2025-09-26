В Дубне построили дата-центр самого высокого уровня защиты инфобезопасности

26 сентября 2025, 13:30

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В особой экономической зоне «Дубна» завершили строительство современного центра обработки данных Федеральной налоговой службы России. Новый объект претендует на сертификацию по самому высокому мировому стандарту надежности TIER 4. Сейчас в стране только один дата-центр имеет такой статус, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.