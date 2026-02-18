Строительство нового корпуса поликлиники в Нахабине завершат в будущем году

18 февраля 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Пятиэтажный корпус детско-взрослой поликлиники строят на Институтской улице в посёлке Нахабино округа Красногорск. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Завершить строительство планируют уже в следующем году. Благодаря новому корпусу поликлиника сможет обслуживать до 1080 пациентов за одну смену — вдвое больше, чем сейчас.





«Наша задача была построить новый корпус поликлиники в 2028 году, но строители сказали, что постараются это сделать раньше. Надеюсь, они нас не подведут и сдадут объект в 2027 году», — сказал Андрей Воробьёв.

«Важно также найти персонал. Это врачи, которые могут работать и на эндоскопическом оборудовании, и на УЗИ, и на ЛОР-комбайне», — подчеркнул глава региона.