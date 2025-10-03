Строительство новой пешеходной дороги в Раменском завершат в ближайшее время
В Раменском муниципальном округе строят пешеходную дорогу между деревней Литвиново и селом Загорново, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. До этого между населёнными пунктами была проложена только тропа.
По словам представителей администрации, строительство дороги протяжённостью 221 метр и шириной два метра завершат в ближайшее время. Общая площадь покрытия составит 442 квадратных метра.
«Дорога проходит рядом с церковью Архангела Михаила и купелью, что делает её особенно важной для прихожан. Новый пешеходный маршрут будет безопасен для местных школьников, а также для родителей и детей, идущих в детсад», – отметили в пресс-службе.
Строительство дороги началось после многочисленных обращений жителей деревни Литвиново. Для местного населения новый пешеходный путь станет единственным безопасным связующим звеном между населёнными пунктами, заменив неудобную и потенциально опасную тропу.
Читайте также: