Ветераны гражданской обороны собрались на показательные выступления в Раменском
Раменский муниципальный округ стал площадкой проведения практических показных мероприятий, приуроченных к 93-й годовщине образования системы гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Раменское приехали 500 ветеранов гражданской обороны со всей Московской области. Это одно из самых масштабных мероприятий, проходивших в Подмосковье», – отметил глава округа Эдуард Малышев.Почётным гостем стал начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов.
Гости возложили цветы у Вечного огня на Площади Победы и провели торжественное мероприятие «Живая история гражданской обороны Московской области». На нём наградили и отметили за особые заслуги ветеранов.
Общая штатная численность Раменского пожарно-спасательного гарнизона составляет 113 сотрудников, а фактическая численность личного состава – 93 человека.
«В Раменском округе ведётся планомерная работа по укреплению системы гражданской обороны. Проводятся тренировки и учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях, обновляется материально-техническая база. Особое внимание уделяется обучению населения», – рассказал Малышев.Он поблагодарил всех сотрудников и ветеранов Гражданской обороны за труд и самоотверженность.
