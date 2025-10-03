В Раменском проходит осенний призыв на военную службу

03 октября 2025, 19:59

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском муниципальном округе, а также городских округах Жуковский и Бронницы проходит осенняя призывная кампания. Её организовали в соответствии с Указом президента, сообщили в пресс-службе администрации Раменского.







«Армейская служба даёт молодым людям не только дисциплину и чувство ответственности, но и возможность получить полезные навыки и опыт, которые могут быть востребованы в гражданской жизни. Важная особенность: проходящие военную службу по призыву не будут принимать участие в специальной военной операции», – подчеркнул военный комиссар трёх муниципалитетов Евгений Дегтярёв.