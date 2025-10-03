В Раменском проходит осенний призыв на военную службу
В Раменском муниципальном округе, а также городских округах Жуковский и Бронницы проходит осенняя призывная кампания. Её организовали в соответствии с Указом президента, сообщили в пресс-службе администрации Раменского.
«Армейская служба даёт молодым людям не только дисциплину и чувство ответственности, но и возможность получить полезные навыки и опыт, которые могут быть востребованы в гражданской жизни. Важная особенность: проходящие военную службу по призыву не будут принимать участие в специальной военной операции», – подчеркнул военный комиссар трёх муниципалитетов Евгений Дегтярёв.
Как напомнили в администрации, на военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от исполнения воинской обязанности. Срок службы составляет один год.