В Раменском проходит осенний призыв на военную службу

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском муниципальном округе, а также городских округах Жуковский и Бронницы проходит осенняя призывная кампания. Её организовали в соответствии с Указом президента, сообщили в пресс-службе администрации Раменского.



«Армейская служба даёт молодым людям не только дисциплину и чувство ответственности, но и возможность получить полезные навыки и опыт, которые могут быть востребованы в гражданской жизни. Важная особенность: проходящие военную службу по призыву не будут принимать участие в специальной военной операции», – подчеркнул военный комиссар трёх муниципалитетов Евгений Дегтярёв.
Фото: Раменский медиацентр

Как напомнили в администрации, на военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от исполнения воинской обязанности. Срок службы составляет один год.
Лора Луганская

