В Ленинском округе строят новый детский сад на 330 мест

19 февраля 2026, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «1-й Южный» продолжают строить детский сад для 330 малышей. ГК ФСК под брендом «1-й ДСК» завершила возведение конструктива трехэтажного здания в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.