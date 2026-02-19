В Ленинском округе строят новый детский сад на 330 мест
В жилом комплексе «1-й Южный» продолжают строить детский сад для 330 малышей. ГК ФСК под брендом «1-й ДСК» завершила возведение конструктива трехэтажного здания в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.
Площадь детского сада составит 4 600 м². Внутри разместят игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, кабинеты для занятий, медицинский блок, столовую и прачечную.
Вокруг здания оборудуют игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в 2026 году.
ЖК «1-й Южный» обеспечат полноценной социальной инфраструктурой. Для жителей построят две школы, три детских сада, включая этот, и поликлинику. А еще девелопер обустроит пешеходный бульвар с дендрарием.
Подмосковные застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — строят социальные объекты в жилых комплексах в ходе комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.
