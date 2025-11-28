Строительство образовательного комплекса в посёлке Красково завершат в 2027 году
Видео: пресс-служба Минжилполитики МО
Образовательный комплекс, состоящий из школы на 500 мест и детского сада на 120 мест, возводят в посёлке Красково городского округа Люберцы. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Особенностью комплекса является библиотечно-информационный центр с IT-классами и читальными залами, позволяющий сочетать цифровое и традиционное обучение.
«В настоящее время строители приступили к возведению второго этажа, идёт армирование и бетонирование стен и пилонов», — говорится в сообщении.Глава округа Люберцы Владимир Волков отметил, что объект находится в строящемся микрорайоне в рамках обеспечения жителей социальной инфраструктурой.
Комплекс возводят по проекту, получившему награду архитектурного смотра-конкурса «Наша школа».