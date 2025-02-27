Строительство паркинга на 500 машин в Мытищах завершат в начале 2026 года

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Восьмиэтажный паркинг на 500 автомобилей возводят на территории жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах, строительство стартовало в январе, сейчас готовность объекта составляет 12%, а сдать его в эксплуатацию должны в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь паркинга с 500 машино-местами составит около тринадцати с половиной тысяч квадратных метров. В здании предусмотрен лифт грузоподъёмностью 630 килограммов, а на первом этаже будет открыт шиномонтаж», — отмечается в сообщении.В ведомстве добавили, что в сейчас в ЖК «Ярославский», помимо паркинга, строят детский сад на 300 мест и четыре многоквартирных дома.
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Лев Каштанов