Строительная готовность общежития МГИМО в Одинцове превысила 40%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Общежитие для студентов МГИМО возводят на Новоспортивной улице в Одинцове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 40%, сдать новое общежитие в эксплуатацию должны в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь четырёхэтажного общежития составляет свыше 4,9 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке помещений», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, на первом этаже общежития будут кабинеты работников учреждения и администрации, буфет на 22 места, медицинский изолятор с отдельным входом, кабинеты врачей, а также восемь жилых комнат для студентов и пост охраны. На остальных этажах разместят жилые комнаты, в каждой из которых предусмотрена ванная и кухня-ниша.
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Лев Каштанов