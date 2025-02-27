В ЖК «Одинцово-1» строят детсад на 60 мест за счёт инвестора

«В здании детского сада предусмотрены помещения для групп воспитанников в возрасте от трёх до семи лет, кружковая, медицинский и методический кабинеты, а также пищеблок. На прилегающей территории проведут озеленение и установят игровые площадки и теневые навесы», — говорится в сообщении.

