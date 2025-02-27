В ЖК «Одинцово-1» строят детсад на 60 мест за счёт инвестора

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Встроенно-пристроенный детский сад, рассчитанный на 60 воспитанников, строит в составе жилого комплекса «Одинцово-1» в Одинцовском округе компания «ПИК», работы ведутся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Отмечается, что на территории ЖК «Одинцово-1» уже открыто четыре детских сада — один на 350 мест и три — на 60, а также две школы на 1160 мест каждая. В проект входят ещё четыре детсада и поликлиника.«В здании детского сада предусмотрены помещения для групп воспитанников в возрасте от трёх до семи лет, кружковая, медицинский и методический кабинеты, а также пищеблок. На прилегающей территории проведут озеленение и установят игровые площадки и теневые навесы», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов