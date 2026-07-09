В Подмосковье уменьшилось количество ДТП
1 419 аварий произошли на дорогах Московской области за первые два квартала текущего года. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Уменьшилось также число погибших и раненых в ДТП. С начала года травмы в авариях получили 1 643 человека, а жертвами стали 229 человек: снижение по сравнению с прошлым годом составило 8% и 27% соответственно.
«По итогам первого полугодия мы фиксируем снижение аварийности относительно аналогичного периода 2025 года. Безопасность дорожного движения — это общая ответственность, и мы проводим комплекс работ, чтобы её обеспечить», — заявил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Он особо выделил, что снизилось число наездов на пешеходов, и отметил, что для повышения безопасности этих участников движения в Подмосковье строят новые тротуары, улучшают видимость переходов и снижают разрешённую скорость на подъезде к ним.