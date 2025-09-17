Глава Раменского Малышев проверил готовность котельных к отопительному сезону

17 сентября 2025, 17:01

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил готовность котельных к новому отопительному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Малышев побывал с рабочим визитом в самой крупной котельной округа – «Холодово». Там уже приступили к пробным топкам. Котельная обеспечивает теплом 21 социально значимый объект и 184 многоквартирных дома. Общий охват населения – около 40 тысяч абонентов.

«Надёжная подача тепла и горячей воды – стратегическая задача для коммунального хозяйства. Стараемся учесть все возможные нюансы, которые могут возникнуть в осенне-зимний период», – отметил глава округа