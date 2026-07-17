Жители Подмосковья за первое полугодие 2026-го собрали 3400 тонн текстиля

17 июля 2026, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области развивают экономику замкнутого цикла и культуру вторичного потребления ресурсов. За первое полугодие 2026 года объём собранного текстиля составил 3407 тонн, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





За этот период количество баков для сбора текстиля в регионе выросло с 4175 до 4239 единиц.

«Каждая сданная вещь получает вторую жизнь. После сортировки одежду в хорошем состоянии отправляют в благотворительные фонды, а изношенный текстиль не идёт на захоронение. Его перерабатывают и превращают в полезные материалы для производства. Вторичное волокно из старого текстиля используют для выпуска наполнителей подушек и одеял; утеплителей для одежды и обуви; строительных изоляционных панелей; геотекстиля для дорожных работ; технических тканей; новых полотен для одежды», – рассказали в Минчистоты.