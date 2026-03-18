В больнице Электростали 21 марта проведут единый день диспансеризации

18 марта 2026, 09:47

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Электросталь

Пройти комплексную диспансеризацию смогут жители Электростали в ближайшую субботу, 21 марта, в поликлиническом отделении местной больницы по адресу: улица Пушкина, дом №3. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Диспансеризация включает проверку на уровень холестерина и глюкозы, комплексный анализ крови, флюорографию и электрокардиограмму.





«По результатам обследования пациентов проконсультирует терапевт. Он даст рекомендации либо направит на более углублённую проверку здоровья», — говорится в сообщении.