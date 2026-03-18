В больнице Электростали 21 марта проведут единый день диспансеризации
Пройти комплексную диспансеризацию смогут жители Электростали в ближайшую субботу, 21 марта, в поликлиническом отделении местной больницы по адресу: улица Пушкина, дом №3. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Диспансеризация включает проверку на уровень холестерина и глюкозы, комплексный анализ крови, флюорографию и электрокардиограмму.
«По результатам обследования пациентов проконсультирует терапевт. Он даст рекомендации либо направит на более углублённую проверку здоровья», — говорится в сообщении.Диспансеризация будет проводиться с 8 утра до полудня. Записаться можно по телефону 122, через областной портал госуслуг «Здоровье» или непосредственно в поликлинике.
Ранее сообщалось, что подмосковные стационары кратковременного пребывания с начала года приняли более 14 тысяч пациентов.