В Подмосковье за неделю отремонтировали 45 объектов водоснабжения

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Сотрудники Мособлводоканала за прошедшую неделю выполнили 45 ремонтных работ на объектах водоснабжения в Московской области. Специалисты регулярно обслуживают водопроводные сети, чтобы жители региона получали воду без перебоев. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.



В ходе работ бригады меняли повреждённые участки труб, проверяли и ремонтировали автоматику, обслуживали насосное оборудование. Для выездов на объекты Мособлводоканал использует спецавтомобили повышенной проходимости, оснащённые всем необходимым инструментом.

При ремонте специалисты применяют сварочное оборудование, труборезы, гидравлические прессы и диагностические приборы. Это позволяет быстро находить и устранять неисправности прямо на месте.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Особое внимание сотрудники уделяют профилактике. Они проводят мониторинг состояния подземных сооружений и заранее обслуживают наиболее уязвимые участки сетей. Такой подход помогает снижать количество аварий и внеплановых отключений.

За неделю на объектах водоснабжения работали более 10 бригад и свыше 10 единиц техники. Мособлводоканал продолжает внедрять современные технологии мониторинга, чтобы повышать надёжность системы и обеспечивать жителей региона стабильным водоснабжением круглосуточно.
Ирина Паршина

