В Подмосковье за неделю отремонтировали 45 объектов водоснабжения

23 января 2026, 10:07

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Сотрудники Мособлводоканала за прошедшую неделю выполнили 45 ремонтных работ на объектах водоснабжения в Московской области. Специалисты регулярно обслуживают водопроводные сети, чтобы жители региона получали воду без перебоев. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.