Строительство школы и дошкольного отделения в Реутове идёт по графику

Фото: t.me/F_Naumenko
В Реутове строят два социальных объекта – школу на 750 и дошкольное отделение на 180 мест. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Науменко, который вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым проконтролировал ход строительства.
«Работы идут в соответствии с графиком. Сейчас строители армируют фундаментные плиты. Сдать объекты предполагается в будущем году. В новых образовательных учреждениях создадут современные условия для обучения, воспитания и развития детей. Проект предусматривает универсальный спорткомплекс, зелёные зоны для прогулок и игр», – написал Науменко в своём ТГ-канале.Фото: t.me/F_Naumenko
По его словам, на стройплощадке обсудили развитие всего микрорайона.
«Перенос под землю линии электропередачи, которая идёт между ул. Комсомольской и МКАД, значительно расширит возможности благоустройства прилегающих кварталов. Главное, чтобы территории развивались с учётом пожеланий жителей», – сказал Брынцалов.Как отметил Науменко, горожане высказывают свои предпочтения на встречах и в обращениях. Многие просят о дополнительных парковочных местах и зонах отдыха. Также рассматриваем возможность строительства в микрорайоне храма Матроны Московской.
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Лора Луганская