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Строительство школы и дошкольного отделения в Реутове идёт по графику

Фото: t.me/F_Naumenko

Фото: t.me/F_Naumenko

В Реутове строят два социальных объекта – школу на 750 и дошкольное отделение на 180 мест. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Науменко, который вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым проконтролировал ход строительства.
«Работы идут в соответствии с графиком. Сейчас строители армируют фундаментные плиты. Сдать объекты предполагается в будущем году. В новых образовательных учреждениях создадут современные условия для обучения, воспитания и развития детей. Проект предусматривает универсальный спорткомплекс, зелёные зоны для прогулок и игр», – написал Науменко в своём ТГ-канале.
Фото: t.me/F_Naumenko

По его словам, на стройплощадке обсудили развитие всего микрорайона.
«Перенос под землю линии электропередачи, которая идёт между ул. Комсомольской и МКАД, значительно расширит возможности благоустройства прилегающих кварталов. Главное, чтобы территории развивались с учётом пожеланий жителей», – сказал Брынцалов.
Как отметил Науменко, горожане высказывают свои предпочтения на встречах и в обращениях. Многие просят о дополнительных парковочных местах и зонах отдыха. Также рассматриваем возможность строительства в микрорайоне храма Матроны Московской.

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Городские парки Каширы пригласили насыщенно и активно отдохнуть
21 мая 2025, 16:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Парки Каширы пригласили на мероприятия активного отдыха. Каждую неделю они становятся центром притяжения для жителей и гостей городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Расписание, подготовленное сотрудниками парков, предлагает множество интересных активностей для всех возрастов по губернаторской программой «Парки Подмосковья».
«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха и многое другое ждёт жителей и гостей наших парков на этой неделе», – сказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Найти подробную информацию и записаться на мастер-класс можно в ТГ-канале парков. Ещё больше афиш можно найти в канале «Кашира. Культура. Спорт».

Возможна отмена мероприятий из-за непогоды.

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Глава Павловского Посада Семёнов обсудил с жителями строительство новой дороги
21 мая 2025, 16:04

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов обсудил обустройство новой дороги на встрече с жителями Павловского Посада во время еженедельного объезда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Руководитель города проверил, как справляются с поставленными задачами городские службы. Он встретился с жителями микрорайона Красная Заря. Граждан волновали состояние дорог и освещения. Главный запрос – обустройство дорожного полотна, тротуара и парковочного места для горожан, оставляющих машины у железнодорожной платформы. Семёнов поручил включить улицу Дарвина в план работ по капремонту на следующий год», – отметили в администрации.
В микрорайоне Красная Заря также сделают удобные съезды по улице Вачевской и тротуар вдоль поля по той же улице, соединяющий две дороги.

Семёнов дал указание навести порядок с въездами во дворы на улицах Орджоникидзе и Кирова. Время и большегрузная техника сильно испортили асфальт. Там полностью заменят покрытия на отдельных участках.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Во дворах района Кузьмина-Южная-Фрунзе подрядчик должен будет поправить бордюрные камни там, где велось комплексное благоустройство территории.

Ресурсоснабжающая организация закрасит вандальные надписи на тепловых камерах. Также поручено напомнить собственникам объектов и предприятий, что фасады также должны быть чистыми и без незаконных рисунков. Дорожники продолжают убирать мусор и приводить в порядок остановки после вандализма.

Помимо этого, продолжаются уборка незаконной рекламы, покос травы и вывоз крупногабаритного мусора.

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Последний звонок прозвенит для каширских школьников 24 мая
21 мая 2025, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Праздник «Последнего звонка» для выпускников девятых и 11-х классов состоится в каширских школах ближайшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
24 мая со школой попрощаются более 800 ребят – 167 11-классников и 692 девятиклассника. Основной экзаменационный период стартует 21 мая.
«С этого года при государственной итоговой аттестации будет применяться новая технология печати и сканирования экзаменационных материалов в штабе пункта проведения испытаний. Все стационарные пункты оборудованы компьютерной техникой – компьютером, сканером и принтером. Они прошли апробации по это технологии», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Для учащихся 2-8 и 10 классов учебный год, согласно рекомендациям Минобразования Московской области, завершится 6 июня. Летние каникулы для этих школьников начнутся 7 июня и продлятся до 31 августа.

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#образование
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Благоустройство и транспорт обсудили на выездной администрации в посёлке Жилево
21 мая 2025, 12:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с жителями поселка Жилево в формате выездной администрации. Он приехал туда вместе с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, Ступинской клинической больницы, управляющих и ресурсоснабжающей компаний. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Житель обратился с просьбой об устройстве тротуарной дорожки к хоккейной площадке и об установке дополнительного освещения. По их словам, в вечернее время освещения для игр недостаточно.

Мужальских поручил профильным службам включить этот вопрос в план работ.

К главе округа также обратился староста села Васильевское Валерий Козлов.
«Изложил запрос жителей на асфальтирование «народной тропы» на кладбище и остановку, напомнил о выполнении работ по освещению. Глава округа сказал, что вопросы будут решены», – поделился староста.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В ходе встречи сельчане также подняли вопросы сферы ЖКХ, ремонта и строительства дорог, благоустройства посёлка и транспортного сообщения.
«В сельской местности обращения в основном касаются ремонта дорог, освещения, благоустройства и транспортного сообщения. Все вопросы зафиксированы и взяты в работу», – сказал Мужальских.
Он добавил, что часть вопросов, решение которых требует дополнительных денежных средств, детально обсудят с депутатским корпусом.

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#благоустройство
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Пьяный проник в подмосковное домовладение, заснул и был задержан росгвардейцами
21 мая 2025, 10:20

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны задержали 20-летнего жителя города Дмитрова, который незаконно проник в жилой дом в посёлке Запрудня. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«К правоохранителям обратился взволнованный хозяин дома. Он сообщил, что соседи стали очевидцами взлома входной двери в его жилище в момент его отсутствия», – говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили спящего молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный передан полиции для дальнейшего разбирательства.

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