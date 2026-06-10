Лучшим соцработникам Красноармейска вручили награды
Мероприятие, приуроченное ко Дню социального работника, провели в городе Красноармейск Пушкинского округа. Лучшим представителям этой сферы вручили награды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Соцработников поздравила с профессиональным праздником замглавы округа Ольга Жданова.
«Благодарю каждого, кто выбрал этот путь и ежедневно делает жизнь других людей немного легче, добрее и спокойнее. От всей души желаю благополучия и крепкого здоровья», — сказала Ольга Жданова.По поручению главы округа Максима Красноцветова она вручила героям дня почётные грамоты. Кроме того, некоторые соцработники получили награды от Мособлдумы — их вручил депутат Михаил Ждан.
Ранее сообщалось, что в Пушкинском округе состоялся фестиваль татарской культуры «В единстве народов — сила России».