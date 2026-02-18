Строительство школы на 850 мест в ЖК «Мытищи Парк» завершат до конца года
Школу, рассчитанную на 850 учеников, строят на Силикатной улице в Мытищах в составе жилого комплекса «Мытищи Парк». Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Школа состоит из двух блоков — трёхэтажного и четырёхэтажного. В здании предусмотрены универсальные учебные кабинеты, лаборатории, художественные студии и секции дополнительного образования.
«Для удобства учеников в школе размещаются два спортзала со своими душевыми и раздевалками, актовый зал с современным сценическим освещением, библиотечно-информационный центр с медиатекой и две столовые — для младшеклассников и учеников средних и старших классов», — говорится в сообщении.В настоящее время в составе ЖК уже построили четыре дома, детсад на 200 воспитанников и школа на 1100 учеников.