В Балашихе снесли аварийный дом на 12 квартир

23 июля 2025, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный блочный дом с двенадцатью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Горбово в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом был построен в 1958 году, его общая площадь составляла немногим более 760 квадратных метров.





«Со временем здание обветшало, его признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а саму постройку внесли в список на ликвидацию. Дом снесли в июне текущего», — говорится в сообщении.