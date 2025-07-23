В Балашихе снесли аварийный дом на 12 квартир
Двухэтажный блочный дом с двенадцатью квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Горбово в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом был построен в 1958 году, его общая площадь составляла немногим более 760 квадратных метров.
«Со временем здание обветшало, его признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а саму постройку внесли в список на ликвидацию. Дом снесли в июне текущего», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, который занимал дом №20 по улице Горбово, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Балашиха пока не приняла.