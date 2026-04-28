В Подмосковье стартовал заключительный этап олимпиады школьников по МХК
Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре стартовал в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе. В открытии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В гимназию приехали более 320 школьников: победители и призёры регионального этапа олимпиады по МХК этого год, а также заключительного этапа олимпиады прошлого года. От Московской области в финал прошли 65 человек.
«Очень приятно быть сегодня среди творческих, креативных, любознательных, успешных молодых людей. Вы в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников — это уже достижение. Я хочу пожелать всем, кто присутствует в этом зале — и ребятам, и девчонкам — достойно его пройти», — сказал Андрей Воробьёв.Финалистов ждут практические и теоретические задания, а в рамках подготовки к творческому туру они посетят музей «Новый Иерусалим» в Истре, усадьбу Архангельское в Красногорске, парк Малевича в Одинцовском округе и другие знаковые места Подмосковья.
«Приветствую вас в одной из лучших школ России, в гимназии имени Е.М. Примакова. Вы участники самого масштабного интеллектуального соревнования нашей страны — всероссийской олимпиады школьников, которая объединяет миллионы ребят из всех субъектов Российской Федерации. (…) Я хочу вам пожелать удачи. И вне зависимости от результата вы уже победители», — сказал собравшимся Сергей Кравцов.Дипломы победителей и призёров олимпиады дают возможность их обладателям поступать в вузы без экзаменов по профильным направлениям.