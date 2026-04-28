В Подмосковье стартовал заключительный этап олимпиады школьников по МХК

28 апреля 2026, 10:33

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре стартовал в гимназии им. Е.М. Примакова в Одинцовском округе. В открытии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв и министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





В гимназию приехали более 320 школьников: победители и призёры регионального этапа олимпиады по МХК этого год, а также заключительного этапа олимпиады прошлого года. От Московской области в финал прошли 65 человек.





«Очень приятно быть сегодня среди творческих, креативных, любознательных, успешных молодых людей. Вы в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников — это уже достижение. Я хочу пожелать всем, кто присутствует в этом зале — и ребятам, и девчонкам — достойно его пройти», — сказал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

«Приветствую вас в одной из лучших школ России, в гимназии имени Е.М. Примакова. Вы участники самого масштабного интеллектуального соревнования нашей страны — всероссийской олимпиады школьников, которая объединяет миллионы ребят из всех субъектов Российской Федерации. (…) Я хочу вам пожелать удачи. И вне зависимости от результата вы уже победители», — сказал собравшимся Сергей Кравцов.