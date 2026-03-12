Для подмосковных волонтёров провели «НеИгры» по мотивам телешоу
Конкурс-игру по правилам телешоу «НеИгры» провели в солнечногорском молодёжном центре «Подсолнух» в среду, 11 марта для волонтёров местного «Добро.Центра», а также гостей из Дмитрова и Дубны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.
Участие в мероприятии приняли около 20 человек. Они проходили разные испытания на логику, скорость, ловкость и креативное мышление.
«Конкурс проводился в товарищеском формате, без определения победителей. Главное, что участники получили позитивные эмоции и остались довольны», — сказала и.о. директора молодёжного центра «Подсолнух» Елена Прищемихина.В рамках встречи представители «Добро.Центров» обменялись волонтёрским опытом и обсудили совместные планы.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает выплату грантов на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, консультации по ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.