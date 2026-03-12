Для подмосковных волонтёров провели «НеИгры» по мотивам телешоу

12 марта 2026, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Конкурс-игру по правилам телешоу «НеИгры» провели в солнечногорском молодёжном центре «Подсолнух» в среду, 11 марта для волонтёров местного «Добро.Центра», а также гостей из Дмитрова и Дубны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.





Участие в мероприятии приняли около 20 человек. Они проходили разные испытания на логику, скорость, ловкость и креативное мышление.





«Конкурс проводился в товарищеском формате, без определения победителей. Главное, что участники получили позитивные эмоции и остались довольны», — сказала и.о. директора молодёжного центра «Подсолнух» Елена Прищемихина.