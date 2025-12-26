Строительство школы в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках вышло на финальный этап

26 декабря 2025, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский» в химкинском районе Подрезково. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





В настоящее время в здании завершили фасадные работы и занимаются внутренней отделкой.





«Строители закончили монтаж фиброцементных панелей. Таким образом, строительство объекта вышло на финальный этап. Теперь основные усилия сосредоточены на отделке помещений. Кроме того, ведётся обустройство бассейна и амфитеатра», — говорится в сообщении.