Строительство школы в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках вышло на финальный этап
Школу, рассчитанную на 1100 учеников, строят на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский» в химкинском районе Подрезково. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
В настоящее время в здании завершили фасадные работы и занимаются внутренней отделкой.
«Строители закончили монтаж фиброцементных панелей. Таким образом, строительство объекта вышло на финальный этап. Теперь основные усилия сосредоточены на отделке помещений. Кроме того, ведётся обустройство бассейна и амфитеатра», — говорится в сообщении.Продолжается и благоустройство прилегающей территории: во внутреннем дворе прокладывают дорожки, а в зоне спортивного ядра делают основание для стадиона.
Сдать объект в эксплуатацию должны в 2026 году.