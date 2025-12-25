В Подмосковье с 1 сентября могут запустить пилотный проект «Цифровая азбука»

25 декабря 2025, 20:05

Проект «Цифровая азбука» предлагается запустить в Московской области в пилотном режиме с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона, председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьёв по итогам заседания Президиума Госсовета по кадрам в экономике.





Заседание прошло в Кремле под руководством Владимира Путина. По словам Воробьёва, обсуждали, что можно сделать в ближайшем будущем и долгосрочной перспективе в области подготовки кадров. Президент поставил задачу расширить цифровую трансформацию на все отрасли и сферы жизни.

«Важно, чтобы образование шло в ногу с реальными запросами жизни и технологий. Поэтому с 1 сентября 2026 году предлагаем запустить пилотный проект – «цифровую азбуку». Сейчас информатику в школах преподают с седьмого класса. Мы хотим ввести её с начальной школы. Ребята будут изучать основы цифровой грамотности, безопасного поведения онлайн, смогут понять, как устроен цифровой мир. Вводить новые уроки планируем в партнёрстве со Сбером, Яндексом и Минпросвещения», – написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

«В подмосковных колледжах уже используют искусственный интеллект. Он помогает сварщикам выстраивать шов, монтажникам – находить дефекты, логистам – управлять складами. Это не замена человеку, а инструмент, который делает его работу точнее и эффективнее. Важно, чтобы выпускники могли сразу применить навыки на практике, на современном производстве», – отметил глава региона.