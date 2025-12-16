Строительство школы в ЖК «Мытищи Парк» завершат через год

16 декабря 2025, 09:53

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 850 учеников, строят на территории жилого комплекса «Мытищи Парк» в округе Мытищи. Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2026 года.





В настоящее время строители завершили монолитные работы и начали обустраивать кровлю, монтировать инженерные сети и устанавливать оконные блоки.





«Согласно проекту, здание, общая площадь которого оставляет около 11,7 тыс. квадратных метров, разделено на две зоны — трёх- и четырёхэтажную. Там разместятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, помещения для кружков и продлёнки, библиотечно-информационный комплекс, два спортзала с душевыми и актовый зал на 320 мест», — говорится в сообщении.