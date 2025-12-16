В Подольске перед Новым годом проведут благотворительные ёлки

16 декабря 2025, 09:38

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Новогодние праздники с подарками проведут в Подольске для детей-инвалидов, а также для ребят из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, для детей военных и мобилизованных и для тех, кто живёт в пунктах временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Первая благотворительная ёлка состоится в ДК ЗИО 19 декабря. Туда пригласили 650 детей из многодетных и малообеспеченных семей.



