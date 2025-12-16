В Подольске перед Новым годом проведут благотворительные ёлки
Новогодние праздники с подарками проведут в Подольске для детей-инвалидов, а также для ребят из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, для детей военных и мобилизованных и для тех, кто живёт в пунктах временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Первая благотворительная ёлка состоится в ДК ЗИО 19 декабря. Туда пригласили 650 детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В ДК «Октябрь» 25 декабря устроят ёлку для детей из семей участников СВО, а 26 декабря — для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительные мероприятия с культурной программой и подарками запланированы таже в ДК «Машиностроитель», ДК имени Карла Маркса и ДК имени Лепсе.«23 декабря в культурно-просветительском центре «Дубровицы» устроят праздник для 80 детей из Курской области, ЛНР и ДНР, временно проживающих в оздоровительном центре «Мечта», и для 50 ребят из многодетных опекаемых семей», — говорится в сообщении.