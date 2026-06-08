В Подмосковье за неделю подключили ещё более 460 камер «Безопасного региона»
465 камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасные региона» в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Видеокамеры устанавливают в парках, на железнодорожных переездах, у подъездов жилых домов, в автобусах, на перекрёстках, на детских площадках и в других общественных местах.
«С начала года в области подключили свыше 4 700 камер «Безопасного региона», а всего в системе в настоящее время свыше 171 тысяч единиц оборудования», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что свыше 90 тысяч видеокамер оснащены искусственным интеллектом. Он анализирует видеопоток и выявляет мусор во дворах, парковку в запрещённых местах, нелегальную торговлю и другие нарушения.