В Подмосковье за неделю подключили ещё более 460 камер «Безопасного региона»

08 июня 2026, 13:09

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

465 камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасные региона» в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Видеокамеры устанавливают в парках, на железнодорожных переездах, у подъездов жилых домов, в автобусах, на перекрёстках, на детских площадках и в других общественных местах.





«С начала года в области подключили свыше 4 700 камер «Безопасного региона», а всего в системе в настоящее время свыше 171 тысяч единиц оборудования», — говорится в сообщении.