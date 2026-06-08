В Подмосковье спасли собаку, упавшую в коллекторный колодец
Собаку, провалившуюся в заброшенный коллекторный колодец, вытащили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в промышленной зоне на окраине Можайска. О том, что животное попало в беду, в единую службу спасения «Система-112» сообщил мужчина, обнаруживший собаку.
«Коллектор, в который упал пёс, был на полметра заполнен водой и мусором. Спасатели спустили собаке лестницу-палку. Она зацепилась за неё передними лапами, но выбраться самостоятельно не смогла. Тогда старший смены спустился в колодец и помог ей вылезти», — говорится в сообщении.Никакой агрессии собака не проявляла, а оказавшись на воле, сразу убежала. Заброшенный коллектор спасатели прикрыли подручными материалами, чтобы больше туда никто не мог упасть.