В Подмосковье спасли собаку, упавшую в коллекторный колодец

08 июня 2026, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Собаку, провалившуюся в заброшенный коллекторный колодец, вытащили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в промышленной зоне на окраине Можайска. О том, что животное попало в беду, в единую службу спасения «Система-112» сообщил мужчина, обнаруживший собаку.





«Коллектор, в который упал пёс, был на полметра заполнен водой и мусором. Спасатели спустили собаке лестницу-палку. Она зацепилась за неё передними лапами, но выбраться самостоятельно не смогла. Тогда старший смены спустился в колодец и помог ей вылезти», — говорится в сообщении.