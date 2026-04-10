В ЖК «Мечта» под Дмитровом начали возводить семейный квартал

10 апреля 2026, 09:03

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство семейного квартала «Пение птиц» началось в составе жилого комплекса «Мечта» в селе Озерецкое Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В квартале будут трёхэтажные дома с французскими балконами, панорамными окнами и кладовыми. В квартирах предусмотрены гардеробные, а жильцы, которые поселятся на первых этажах, получат также земельные участки. В подъездах разместят лапомойки и колясочные.





«В настоящее время завершилась заливка фундамента трёх первых домов», — отмечается в сообщении.