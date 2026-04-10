В ЖК «Богдановский лес» в Ленинском округе завершают постройку первых домов
Строительство первой очереди заканчивают в жилом комплексе «Богдановский лес», расположенном в деревне Богданиха Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
В первую очередь входят шесть корпусов общей площадью 74 800 квадратных метров на 1 618 квартир. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, где откроются магазины, кафе и аптеки.
Сдать все шесть домов в эксплуатацию должны в текущем году.«Строительная готовность пяти из шести домов достигла уже 90%, а корпус №10.1 построен на 81%. Во всех домах закончили монолитные работы, кладку стен и перегородок, а также обустройство фасадов и крыш. Продолжается отделка помещений и монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.