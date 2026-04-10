В ЖК «Богдановский лес» в Ленинском округе завершают постройку первых домов

10 апреля 2026, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство первой очереди заканчивают в жилом комплексе «Богдановский лес», расположенном в деревне Богданиха Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





В первую очередь входят шесть корпусов общей площадью 74 800 квадратных метров на 1 618 квартир. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения, где откроются магазины, кафе и аптеки.



