В Домодедове ликвидировали узел связи телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Узел связи телефонных мошенников обнаружили полицейские в Домодедове и задержали его оператора — 19-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, молодой человек нашёл подработку через мессенджер. По указанию кураторов он установил и подключал оборудование, которое преобразует интернет-трафик в мобильную связь и позволяет звонить и присылать сообщения с номеров российских операторов.
«В квартире у задержанного, расположенной в одном из домов на улице Мечты, оперативники нашли четыре многоканальных сим-бокса, сим-карты и банковские карты. Кроме того, удалось выйти на квартиры, где работали ещё восемь GSM-шлюзов», — говорится в сообщении.В настоящее время известно, что часть номеров мошенники использовали, чтобы выманить два с половиной миллиона рублей у жителя Санкт-Петербурга.