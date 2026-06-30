В Домодедове ликвидировали узел связи телефонных мошенников

30 июня 2026, 09:20

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Узел связи телефонных мошенников обнаружили полицейские в Домодедове и задержали его оператора — 19-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, молодой человек нашёл подработку через мессенджер. По указанию кураторов он установил и подключал оборудование, которое преобразует интернет-трафик в мобильную связь и позволяет звонить и присылать сообщения с номеров российских операторов.





«В квартире у задержанного, расположенной в одном из домов на улице Мечты, оперативники нашли четыре многоканальных сим-бокса, сим-карты и банковские карты. Кроме того, удалось выйти на квартиры, где работали ещё восемь GSM-шлюзов», — говорится в сообщении.