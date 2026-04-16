Студенческая ярмарка вакансий прошла в Павлово-Посадском техникуме

16 апреля 2026, 18:03

В Павлово-Посадском техникуме 15 апреля состоялась студенческая ярмарка вакансий и трудоустройства. Мероприятие организовал Центр содействия трудоустройству выпускников при поддержке регионального Центра опережающей профессиональной подготовки. В нём приняли участие более 400 студентов и гостей, сообщает ​Министерство образования Московской области.

С приветствием выступила заместитель директора по УВР Екатерина Усачёва, отметив, что ярмарка даёт студентам ценный опыт и расширяет профессиональные связи. Также к участникам обратились первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов и депутат местного Совета Наталья Золина. Они подчеркнули важность взаимодействия с бизнесом для понимания требований рынка труда.Работодатели представили более 250 вакансий. Среди участников — «Мособлэнерго», «Мособлводоканал», «Ультрадекор», «РТК-ЭЛЕКТРО-М», Павлово-Посадский гофрокомбинат, «Россети Московский регион», «МАК» и другие. Предложения охватывали энергетику, ЖКХ, транспорт, промышленность и IT.Студенты смогли напрямую пообщаться с представителями компаний, узнать об условиях труда, оставить резюме и записаться на собеседования. Многие договорились о стажировках. В рамках ярмарки работали консультационные площадки по составлению резюме и подготовке к собеседованиям. Эксперты дали практические советы, как избежать типичных ошибок и выделить свои сильные стороны.В техникуме отметили, что студенты получили представление о реальных карьерных траекториях. Мероприятие укрепило связи учебного заведения с работодателями региона, что важно для качественного трудоустройства выпускников.