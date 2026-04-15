В колледже «Подмосковье» провели для педагогов занятия по тайм-менеджменту
Уроки тайм-менеджмента провели для педагогов во всех структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в рамках профилактики психоэмоционального выгорания. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
На занятиях педагогам объяснили, как расставлять приоритеты и составлять личное расписание, а также предупредили о «поглотителях времени» и рисках работы в режиме многозадачности.
«Слушатели узнали, что при планировании дел необходимо учитывать свой темперамент, ставить реалистичные цели и отказываться от второстепенных задач», — говорится в сообщении.По мнению организаторов мероприятия, грамотный тайм-менеджмент позволит педагогам эффективнее использовать время, не загоняя себя и не теряясь в разнообразных обязанностях и мероприятиях.