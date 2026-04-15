В Электростали открыли отремонтированную детскую поликлинику

15 апреля 2026, 14:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Приём в педиатрическом отделении поликлиники №2 возобновили в Электростали после проведения капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В здании полностью обновили помещения, включая мебель, а также входную группу.





«В Подмосковье продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. (…) Сегодня после капитального ремонта вновь заработало педиатрическое отделение поликлиники №2 в Электростали. Приём здесь ведут четыре педиатра. Медпомощь в обновленной поликлинике получают около девяти тысяч детей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрав региона Максим Забелин.