В Подмосковье по программе «Земский учитель» вышли на работу 11 педагогов
В Московской области к работе приступили 11 новых педагогов — они прошли отбор и стали участниками федеральной программы «Земский учитель». Все вакансии, выделенные региону на 2025 год, закрыли полностью. Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.
Новые учителя уже работают в школах Богородского, Волоколамского, Дмитровского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Пушкинского и Талдомского округов, а еще — в Домодедово, Истре, Красногорске и Подольске.
Одна из ключевых мер поддержки программы — единовременная выплата в 1 миллион рублей. Эти деньги педагоги могут направить на обустройство жилья, переезд или другие важные нужды.
Программу «Земский учитель» реализует Министерство просвещения России в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Её главная задача — привлечь квалифицированных педагогов в школы сельской местности и малых городов с населением до 50 000 человек.
Всего по стране в 2025 году открыли 599 вакансий в 79 регионах. Как сообщили в Минпросвещения России, все места удалось закрыть до конца года, а с педагогами заключили трудовые договоры. Первые 260 участников программы вышли на работу уже 1 сентября.
