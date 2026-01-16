В Подмосковье по программе «Земский учитель» вышли на работу 11 педагогов

16 января 2026, 10:30

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области к работе приступили 11 новых педагогов — они прошли отбор и стали участниками федеральной программы «Земский учитель». Все вакансии, выделенные региону на 2025 год, закрыли полностью. Об этом сообщили в подмосковном Минобразования.