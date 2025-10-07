Позиция по отстранению Израиля зависит от США, отметили в ФИФА

07 октября 2025, 11:16

Фото: iStock/matimix

Матч-директор Международной федерации футбола (ФИФА) Алишер Никимбаев прокомментировал решение организации не отстранять сборную Израиля от участия в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.





Ранее ФИФА отклонила предложение об отстранении Израиля от международных турниров. Президент организации Джанни Инфантино подчеркнул, что федерация футбола не может решать геополитические вопросы.





«Возможно, УЕФА хочет исключить Израиль из официальных турниров, но всё упирается в позицию ФИФА. Позиция ФИФА сегодня зависит от США. Все знают, что США – главный и по сути единственный союзник Израиля. Больше сторонников у Израиля не осталось. Он перешёл все границы. Неприятно, что всё так происходит. Политики контролируют футбол. Мы уже привыкли к этому. Инфантино старается дружить с Трампом, поэтому ФИФА ориентируется на позицию США», – заявил Никимбаев в интервью Metaratings.ru.